محافظ قنا: تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة لتحسين الخدمات

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تضع ملف التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالمحافظة، لبحث ومناقشة دور المجلس وآليات تفعيله.

وشدد "الداودى" على ضرورة تفعيل دور المجلس الاقتصادى فى المشاركة لوضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ودعم المحافظة فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ومساندة المحافظة فى جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور المجلس فى دعم وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة فى ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادى اجتماعى ومناقشة التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات.

وأكد أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات من خلال عمل خطط تشاركية تضم لجانا ومنتديات محلية ممثل فيها المجتمع المدنى والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين من الكوادر الوطنية التى تهتم بالصالح العام وكل أطياف المجتمع للمشاركة فى وضع هذه الخطط وتعظيم الإيرادات المحلية، فضلاً عن حسن إدارة الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنمية الاقتصاد المحلى وخلق فرص عمل.