القومى لعلوم البحار يوقع 4 بروتوكولات مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته، رحب وزير التعليم العالى بـ فلاديمير ريابينين الرئيس التنفيذى للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، وأعضاء الوفود الدولية المشاركين فى فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من أجل إحداث نقلة نوعية فى التنمية المستدامة بإفريقيا، وخاصة وضع السواحل الإفريقية والتحديات التى تواجهها، والرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة لتلك السواحل، مؤكدًا دعم مصر لكافة توجهات اللجنة الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، والمنبثقة من منظمة اليونسكو من أجل دعم عمليات التنمية المستدامة للسواحل الإفريقية ومشكلاتها نتيجة التغير المناخى.

وأكد وزير التعليم العالى على أهمية تحقيق التنمية فى إفريقيا وفقًا لبنود الأجندة الإفريقية 2063، والتى تعد إستراتيجية للتحول الاقتصادى والاجتماعى بالقارة، حيث إنها تستند إلى الإسراع فى تنفيذ المبادرات الخاصة بالنمو والتنمية المستدامة، وكذلك الإستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050، مشيرًا إلى أن المجال البحرى لإفريقيا لديه إمكانات هائلة، حيث يوفر لكل الدول الإفريقية فرص نمو واسعة وشبكة من الممرات البحرية ذات الأهمية الهائلة للأمن والازدهار.

وأوضح الوزير أن أهداف المؤتمر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة الإفريقية ومواجهة التحديات، وكذا التمهيد لمؤتمر تغير المناخ (COP 27)، والمقرر عقده فى نوفمبر من العام الجارى بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال إيجاد حلول لكافة التحديات الرئيسية للمحيطات، والدفع نحو اتخاذ إجراءات للحد من التغيرات المناخية لإفريقيا والعالم.

وفى ختام كلمته، أعرب الوزير عن تمنياته بأن يشهد المؤتمر مساهمات ومناقشات مفتوحة؛ لوضع حلول لكافة تحديات علوم البحار الإفريقية فى كافة المحاور التى يناقشها المؤتمر.

ومن جانبه، أوضح فلاديمير ريابينين الأمين التنفيذى للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو أن المؤتمر يحتفل بإطلاق عقد المحيط فى إفريقيا على المستوى القارى، مؤكدًا أن المؤتمر بمثابة منصة الإطلاق لعقد الأمم المتحدة (2021-2030) فى إفريقيا، والتى ستنتقل بنا من مرحلة التحضير الحاسمة لعقد المحيط إلى مرحلة أكثر أهمية من العمل والالتزامات، لافتًا إلى أهمية تحفيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية، والبدأ فى تصميم مشترك لحلول تحويلية نحو تحقيق نتائج العقد ورؤيته.

وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد أن المؤتمر يوفر الدعم اللازم لعقد البحار والمحيطات الإفريقية (2015-2025) على النحو المبين فى أجندة الاتحاد الإفريقى لعام 2063 والتى تأتى بعنوان "فريقيا التى نريدها"، والإستراتيجية البحرية الإفريقية المتكاملة لعام 2050 (2050 AIM Strategy)، مضيفًا أن المؤتمر يستند إلى المبادرات والجهود السابقة؛ بهدف إعطاء دفعة جديدة لتطوير علوم المحيطات والتكنولوجيا والابتكار فى إفريقيا.

وأكد الدكتور كواديو أفيان رئيس اللجنة الدولية لعلوم المحيطات بإفريقيا أن رؤية IOCAFRICA تمثل صوت إفريقيا فى الأمور المتعلقة بعلوم المحيطات والقاعدة العلمية لإدارة المحيطات، مما يوفر منصة فريدة على مستوى إفريقيا تجمع بين الدول الأعضاء وممثلى الأمم المتحدة، وكذلك الجهات المعنية الأخرى؛ لدفع البحوث والملاحظات والتأهب للكوارث والتخفيف من حدتها من أجل الإدارة المستدامة للمحيطات الإفريقية والمناطق الساحلية، مضيفًا أن المؤتمر سيلقى الضوء على أهمية تطوير علوم المحيطات، والتكنولوجيا والابتكار الضروريين لتسخير الاقتصاد الأزرق المستدام فى إفريقيا.

شهد فعاليات المؤتمر الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية، وبمشاركة ممثلين عن 25 دولة إفريقية، بالإضافة إلى مُشاركة ممثلين عن دول (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، البرتغال).

وخلال فعاليات المؤتمر، وقع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ممثلاً عن مصر 4 بروتوكولات تعاون مع اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، والمعهد القومى لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التطبيقية بإيطاليا، ومعهد كينيا لأبحاث المصايد والبيئة البحرية، وجامعة البحر الأحمر بالسودان.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن المؤتمر يشهد على مدار أيامه الثلاثة عددًا من الجلسات حول عدد من الموضوعات الهامة، منها: الوضع الحالى للسواحل الإفريقية، والتحديات التى تواجهها، والرؤية المستقبلية لتلك السواحل، وتمكين الشباب الإفريقى، وتعزيز استدامة علوم المحيطات من خلال الابتكار وتنمية القدرات، فضلاً عن تناول موضوعات حول التلوث، والتنوع البيولوجى، وتغير المناخ، والأمن الغذائى، وأنظمة مراقبة المحيطات.