«الوزارة تتباطي فى صرف 100 مليون جنيه»..النائبة هناء فاروق تطالب الصحة بالتوجيه بسرعة الانتهاء من مستشفى فارسكور المركزي

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696831/الوزارة-تتباطي-فى-صرف-100-مليون-جنيهالنائبة-هناء-فاروق-تطالب-الصحة-بالتوجيه--بسرعة-الانتهاء-من-مستشفى-فارسكور-المركزي

أكدت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشاكل الصحة فى مصر إرث قديم ونتيجة لتراكمها لعقود طويلة، موضحة أن مستشفي الصحة النفسية فى مدينة دمياط الجديدة انشئت منذ 26 عام، متبقي 15% من التشطيبات لم يتم الإنتهاء منها، لافتة إلى أن شركة المقاولون العرب لجأت لهيئة قضايا الدولة حيث صدر حكم بالمقايسة ورفع أجر الإسناد من 55 مليون لـ 110 مليار ، مع مراجعة المقايسة التقديرية، مشددة على حاجة المحافظة لمستشفي نفسي.

دوت الخليج

النائبة هناء فاروق تطالب الصحة بالتوجيه بسرعة الانتهاء من مستشفى فارسكور المركزي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مستشفي فارسكور المركزي، تخدم مات يقرب من 500 الف نسمة، لفتة إلى صدور أمر بالاحلال والتجديد، من وزير الصحة السابق فى مارس 2021، بالرغم من صدور التوصيف الوظيفي للمستشفي، مضيفة أن الأعمال الانشائية لم تسند الي اي جهة.

وقالت عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الوزارة تتباطئ فى صرف 100 مليون جنية للمرحلة الاولي من المستشفي.

كما طالبت الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، بسرعة التوجيه للانتهاء من احلال وتجديد المستشفي.