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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696829/سحر-صدقي-تستعرض-مشاكل-الصحه-بقنا--شلل-تام-للقطاع-الصحي-بشمال-المحافظة

استعرضت النائبه سحر صدقي، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب مستقبل وطن بقنا، مشاكل القطاع الصحي بقنا، مؤكدة بأن المحافظة لاتوجد علي خريطة الصحه، وتفتقر إلي اقل الخدمات والاهالي يعانون الامرين للحصول علي الخدمات الصحية.

دوت الخليج

سحر صدقي تستعرض مشاكل الصحه بقنا .. شلل تام للقطاع الصحي بشمال المحافظة

وأضافت سحر صدقي خلال الجلسه العامه اليوم، اثناء مناقشات طلبات الاحاطه والمناقشات العامه بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه، بأن هناك شلل تام للقطاع الصحي بشمال قنا بسبب عدم استكمال مستشفي أبوتشت العام وعدم استكمال نجع حمادي العام وعدم اساتكمال مستشفي دشنا وهذة المستشفيات تخدم ملايين المواطنين ولايجدون اي استجابة لصرخاتهم.

وشكرت سحر صدقي القيادة السياسيه وحياة كريمه والتي ساهمت في عدد من الانشاءات ونطالب بضرورة الانتهاء من هذه المستشفيات حيث يعاني الاهالي ويذهبون إلي محافظات سوهاج واسيوط للبحث علي اقل الخدمات الغير متوفره بمحافظاتهم.

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وناقشت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وجاءت تفاصيل تلك الطلبات والأسئلة على طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.