ولاء التمامي تطالب وزير الصحة بتشغيل مستشفي "الأمراض النفسية" و"دمياط العام" بدمياط

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696826/ولاء-التمامي-تطالب-وزير-الصحة-بتشغيل-مستشفي-الأمراض-النفسية-ودمياط-العام-بدمياط

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية بمحافظة دمياط "منهارة"، مشيرة إلى أنه صدر قرارا لأنشاء “مستشفي دمياط العام” الانها لم تنفيذ إلى الأن حيث تم اجراء أعمال بسيطة لصلاحية التربية وتم توقفها تماما، قائلا " أن كل حاجة جاهزة لانشاء المستشفي الأن لذا التأجيل غير مبرر”.

دوت الخليج

ولاء التمامي تطالب وزير الصحة بتشغيل مستشفي الأمراض النفسية ودمياط العام

وطالبت “التمامي” خلال عرض طلب إحاطة بشأن نقص المستشفيات وعجز الأطباء والمستلزمات الطبية خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الأن ،بحضور القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتورخالد عبد الغفار، بضروة الإنتهاء من مستشفي الصحة النفسية بدمياط الجديدة التي بدء العمل بها منذ أكثر من 25 عاماً علي مساحة (17.250م).

وقالت عضو مجلس النواب، إنه تم إنشاء مستشفي الصحة النفسية بدمياط الجديدة منذ أكثر من 25 عاماً لعلاج الإدمان بالإضافة إلي العيادات الخارجية والإستقبال والمعامل، مشيرا إلى أنها تخدم محافظات شرق الدلتا، مطالبة وزير الصحة بسرعة الإنتها ء من تشغيل مستشفي الصحة النفسية.

ويذكر أن البرلمان ناقش عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.