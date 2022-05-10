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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696822/حمادة-هلال-يشيد-بفيلم-خطأ-404-لـ-مهند-دسوقي

أشاد الفنان حمادة هلال بفيلم «خطأ 404» المخرج مهند دسوقي، وقد حصل الفليم على إشادات واسعة من نجوم الوسط الفني منهم “سوسن بدر، هالة صدقي، إلهام شاهين، انتصار، ومحمد التاجي”، مشيرين إلى أن مهند الدسوقي صاحب موهبة مميزة.

دوت الخليج يرصد لكم إشادة حمادة هلال بـ فيلم خطأ 404 للمخرج مهند دسوقي

فيلم خطأ 404 لـ مهند دسوقي

ويناقش فيلم خطأ 404 قضية هامة يعاني منها الكثير في مصر والعالم وهي خطر التكنولوجيا على البشر وتحديدا الهواتف المحمولة، وصرح المخرج مهند الدسوقي لـ دوت الخليج، بأن فيلم خطأ 404 من المقرر عرضه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر مايو المقبل، فضلا عن مشاركته في عدد من المهرجانات الهامة التي سيعلن عنها قريبًا.

ويشاكر في بطولته كلا من «زياد جمعه - محمد الدندراوي - محمد عبدالحميد - عبد الرحمن راجي- اشرقت مؤمن -منه هشام»، ومن تأليف وإخراج مهند الدسوقي، مساعد مخرج زياد محسن، مدير تصوير محمود السيد موسيقي تصويرية مازن علي، ميكياج اشرقت مؤمن.

إشادة نجوم الفن بفيلم خطأ 404

أشاد عدد كبير من نجوم الفن بالفيلم وتحدثوا إلى المخرج مهند دسوقي من خلال مداخلات هاتفية أثناء استضافته في برنامج الكافية على قناة الشمس، حيث قال أحمد بدير: “ مهند الدسوقي أعماله كبيرة وبفرح بيها جدًا عند مشاهدتها وارتحت ليه جدًا”.

وعن إمكانية مشاركته في خطأ 404، فقال أحمد بدير مبديا إعجابه بفكرة العمل: “أنا فرحت جدا بالعمل الجميل ده، لو كنت عرضت عليا دور واحد من اللي ماسكين التليفونات كنت هعمله”.

كما قالت الفنانة إلهام شاهي ن عن الفيلم: “فكرته هايلة والأخراج جميل”، في حين قالت الفنانة هالة صدقي: “الفيلم حول أوي”.

وقالت سوسن بدر عن الفليم: “حركة الكاميرا هايلة، والفيلم كله هايل، أنا عارفة ان مهند الدسوقي مخرج شاطر”، كما قالت انتصار: “هادف جدا، وتصويره واخراجه حلو”، وفي حين قال علاء مرسي: “هايل جدا، مهند الدسوقي شاطر ومبدع”.

وقال محمد التاجي عن فيلم خطأ 404: “حلو الرسالة المكيرة اللي بيوصلها الفيلم، التكنولوجيا بقت شيئ مسيطر علينا كلنا، طريقة توصيل الفكرة كان مبدع، واستخدام الكاميرا متمكن”.