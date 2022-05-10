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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696820/النائب-مجدي-سيف-يطالب-بتشكيل-لجنة-من-وزارة-الصحة-لحل-أزمة-مستشفى-بنها-التعليمي

طالب النائب مجدي سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسه العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة العامة، عن سوء الخدمة الطبية المستشفيات، بتشكيل لجنة من وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، ونواب دائرة بنها الزيارة مستشفى بنها التعليمي للوقوف على أسباب التدهور والقصور الذي وصت إليه المستشفي.

دوت الخليج

النائب مجدي سيف يطالب بتشكيل لجنة من وزارة الصحة.. لحل أسباب تدهورمستشفى بنها التعليمي

وأكد “سيف” أن المستشفي خارج نطاق الخدمة والمنظومة الصحية، رغم المبالغ المالية التي تم انفاقها عليها بما يقرب من ٩٣٥ مليون جنيه ووجه سيف انتقادات واسعة إلى الإدارة الطبية لمستشفي بنها التعليمي حيث لاتوجد لدى الإدارة أي فكر اداري في إدارة المستشفي وتقديم الخدمة الطبية المناسبة.

وأشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالخدمة الطبية المتميزة التي تقدمها مستشفى بنها الجامعي لأهالي بنها والمحافظات المجاوره.

مجلس النواب يحيل ثلاث اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، “ثلاث” اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل “251 مليون“و”607 الف دولار أمريكى” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022 .

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.