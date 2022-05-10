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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696819/النائبة-سهير-القاضي-المستشفيات-العامة-والواحدات-الصحية-فى--محافظة-الشرقية-تعاني-من-نقص-شديد-للأطباء

قالت النائبة سهير القاضي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب،أن المنظومة الصحية فى محافظة الشرقية تعاني من تدهور شديد فى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى أقصي شمال المحافظة ، لافتة إلى أن مستشفي أولاد صقر المركزي تعاني من نقص كبير فى عدد الأطباء مما يؤثر على الخدمات الصحية التي تقد للأهالي فى المركز.

دوت الخليج

النائبة سهير القاضي: المستشفيات العامة والواحدات الصحية فى محافظة الشرقية تعاني من نقص شديد للأطباء

جاء ذلك خلال الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مستشفي كفر صقر المركزي، منذ 3 سنوات، ولكن لم يتم افتتاحها إلى الآن، بسبب وجود عجز فى عدد الأطباء.

وأشارت النائبة سهير القاضي، عضو مجلس النواب، أن جميع الواحدات الصحية فى اقصي شمال محافظة الشرقيةتعاني من نقص فى عدد الاطباء، وبالتالي نقص فى الخدمة المقدمة للمرضي.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،أحال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 الف دولار امريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.