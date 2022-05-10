انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد عزت عرفات يهدد بالاستقالة من البرلمان بعد وفاة أطفال البحيرة«كنت فى موقف لا أحسد عليه..ولو مش هنخدم الناس نمشى»«فيديو» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696818/النائب-محمد-عزت-عرفات-يهدد-بالاستقالة-من-البرلمان-بعد-وفاة-أطفال-البحيرةكنت-فى-موقف-لا-أحسد-عليهولو-مش-هنخدم-الناس-نمشىفيديو

قال النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بأنه على أتم استعداد لتقديم استقالته من البرلمان إذا لم يستطيع خدمة المواطنين، وتلبية مطالبهم ومصالحهم قائلا:"مستعد لتقديم استقالتى من البرلمان لو مش هقدر نخدم الناس ".

دوت الخليج جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة للقائم بأعمال وزير الصحة،د. خالد عبد الفغار، قائلا" قبل عيد الفطر المبارك وفى دائرتى بمحافظة البحيرة " إيتاي البارود – شبراخيت" مات 8أطفال غرقًا فى ترعة ساحل مرقص وفى مواجهة الوحدة الصحية بالقرية وكانت أبوابها مغلقة ولا تقدم الخدمة اللازمة لإنقاذ الأطفال من الغرق». وأكد النائب محمد عزت عرفات بأنه أثناء هذه الحالة كان فى موقف لا يحسد عليه، خاصة أمام غرق الأطفال وأمام غلق الوحدة الصحيةن مؤكدا على ان تحويل وحدات التكامل الصحى إلى وحدات طب أسرة فى المحافظات لم يكن قرار سليم ولابد من مراجعته وخاصة فى القرى بالطرق الساحلية التى تخدم قطاعات مختلفة. النائب محمد عزت عرفات يهدد بالاستقالة من البرلمان بعد وفاة أطفال البحيرة«كنت فى موقف لا أحسد عليه..ولو مش هنخدم الناس نمشى» و فجع المصريون يوم السبت قبل عيد الفطر المبارك بغرق 8 أطفال على الأقل وإصابة 6 آخرين من جراء سقوط "تروسكل" يقل أطفالاً في مياه إحدى الترع، بمحافظة البحيرةووقع الحادث على طريق إيتاي البارود - شبراخيت، حيث سقط التروسكل الذي يحمل الأطفال في ترعة ساحل مرقص، لدى عودتهم من العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب محمد عزت عرفات يهدد بالاستقالة من البرلمان بعد وفاة أطفال البحيرة«كنت فى موقف لا أحسد عليه..ولو مش هنخدم الناس نمشى»«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.