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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696813/فريدة-سيف-النصر-تحتفل-بعيد-ميلادها-الـ-67-بين-أحفادها-صور

حرصت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 67 رفقة أحفادها في أجواء مليئة بالبهجة.

دوت الخليج يرصد احتفال الفنانة فريدة سيف النصر بعيد ميلادها بين أحفادها.

على الصعيد الآخر، طالبت الفنانة القديرة فريدة سيف النصر من متابعيها الدعاء لنجلها بعد إصابته بالتهاب في جدار القلب.

إصابة ابن فريدة سيف النصر بالتهاب في جدار القلب

وكتبت فريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: «مش عارفه أنام من امبارح.. يعني ايه التهاب في جدار القلب، ربنا يشفيك ويعافيك يانور عيني.. يارب طمنني علي ابني ادعوا لنا وغلاوة النبي، ده لو ظفر منه طار اموت».

هذا وقد علقت الفنانة فريدة سيف النصر على تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبكاء، عندما انهارت ابنة أحد الشهداء المكرمين بالبكاء خلال استلام درع التكريم لوالدها الشهيد خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

فريد سيف النصر وتكريم السيسي لأسر الشهداء

وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "ياريس حضرتك ازاي كده، احضانك للعيال ولاد الشهداء ودموعك الحقيقيه قسمابالله أنا مابطلتش بكاء وانا باحس.. قسمابالله اللي مايحبك أعمي القلب والرزق علي الله".

وكان قد جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أسر الشهداء من الجيش والشرطة والأطقم الطبية، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

هذا وقد حلت الفنانة فريدة سيف النصر ضحية الحلقة 29 من برنامج المقالب رامز موفي ستار، المذاع عبر شاشة قناة mbc مصر في تمام الساعة 6.30 عقب أذان المغرب مباشرة، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بإعجاب فئة كبيرة من محبي البرنامج.

فريدة سيف النصر في رامز موفي ستار

انهارت الفنانة فردية سيف النصر في برنامج رامز موفي ستار للمقالب، في فقرة السيارة الأولى وظلت تصرخ وتستنجد أن يغيثها أحد، وانتهت هذه الفقرة وهي في حالة انهيار كبيرة وتردد «no» الحقوني انا هموت وظلت تصيح.

فريدة سيف النصر تتألق في رانيا وسكينة

تألقت فريدة سيف النصر في مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل