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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696806/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-وفاق-سطيف-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفاً علي نظيره وفاق سطيف، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يتعلق بموقف عمرو السولية لاعب وسط الفريق من مباراة العودة امام وفقا سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن اللاعب يواصل تدريباته التأهيلية للتخلص من آلام العضلة الخلفية وهناك تحسن تدريجي في حالته.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن السولية سيرافق بعثة الفريق الي الجزائر لاستكمال برنامجه التأهيلي نظرا لوجود فرصة كبيرة للحاقه بمباراة العودة أمام وفاق سطيف.

وكان عمرو السولية قد أدى مران منفردا في «الجيم» ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش تدريبات الأهلي اليوم الثلاثاء.

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.