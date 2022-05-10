انت الان تتابع تفاصيل خبر فضيحة لـ رينو.. عميلة تستغيث: قطط وفران داخل السيارة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696833/فضيحة-لـ-رينو-عميلة-تستغيث-قطط-وفران-داخل-السيارة

عيب تصنيعي خطير يعاني منه عملاء شركة رينو للسيارات، كشفت عنه إحدى العميلات وذلك بسبب تصميم فتحة بالسيارة تسمح بدخول كائنات حية صغيرة في حجم القطة والفأر إلى داخلها، وهو ما أزعج كثير من العملاء.

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أحد العملاء الذين يمتلكون سيارة "رينو" حكى تجربته السيئة بسبب هذا العيب التصنيعي الخطير، والذي تسبب في إنزعاجها بشكل كبير، كما كان سيؤدي إلى وفاة القطة البريئة، معتبرة أن هذا التصميم يعد جريمة من شركة بحجم رينو.

تقول العميلة: "أحد الجيران أخبرني بأن هناك صوت قطة خارج من كبوت السيارة و أنه يخشى ألا أنتبه له فأسحق القطة عندما أقوم بتشغيل السيارة..أسرعت بالنزول لأجد أن القطة في داخل الشبكة امام الرادياتير".

وتابعت: فتشت في كل الأماكن أحاول ان أعرف كيف لقطة أن تدخل هذا المكان و لم أجد أي شيئ غريب و لم أتوصل لمكان دخول القطة".

وأعربت عن انزعجها من هذا العييب التصنيعي قائلة: "كيف لشركة عريقة كرينو أن تصنع سيارة بها مكان لدخول قطة.. حقيقة هي ليست كبيرة و لكنها ليست صغيرة وحتى وإن كانت صغيرة كيف قامت رينو بإرتكاب تلك الجريمة..".

عميلة تستغيث: قطط وفران داخل السيارة

وقامت العميلة بالتواصل مع شركة رينو عبر ١٦٢٠٢ ظنا منها أن سيارة الطوارئ عندها الحل وأن توكيل رينو سينجد مصالحي المتعطلة بسبب عدم قدرتي على التحرك بالسيارة حفاظا على حياة القطة، إلا أنها فوجئت برد خدمة العملاء بعد الرجوع للمهندس المختص أن الأمر يستوجب فك الإكصدام بالكامل وذلك ما لن تستطيع فعله سيارة الطوارئ و أن علي أن أرفع السيارة على ونش و أن أحضرها لمركز الصيانة.

وأردفت: كان علي تحمل تكاليف الونش و مصاريف التوكيل.. هو ما لم أفكر به إطلاقا لأن حلول التوكيل لم تكن مرضية أبدا سواء من الناحية المادية أو الزمنية".

وبعد تفكير طويل وبحث عن طريقة لإخراج القطة من مكانها وجدت العميلة تلك الطبة الموجودة أسفل الإكصدام فقامت بفكها وأدخلت يديها بداخلها فدخلت حتى أصبحت أمام الردياتير داخل الشبكة، تقول: "ومادامت يدي دخلت بالكامل فإن القطة تستطيع الخروج من نفس المكان المهم كيف سأقنعها بذلك..؟".

ذهبت العميلة إلي السوبر ماركت و اشتريت ٨/١ لانشون حلواني بـ ١٥ جنيه و بعد محاولات قرابة الساعة خرجت القطة الحمد لله..".