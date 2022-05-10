انت الان تتابع تفاصيل خبر شديد الحرارة بالصعيد.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696832/شديد-الحرارة-بالصعيد-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-المتوقعة-غدا-الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على محافظات مصر.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدًا الأربعاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليًلا، فتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معندل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الحالة الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه سيكون هناك شبورة مائية ونشاط للرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجو غائم جزئيًا يصاحبه شبورة مائية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نشاطًا للرياح.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما عن حالة البحرين، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على محافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 30 18

- الأسكندرية 24 17

- طنطا 28 19

- دمنهور 28 18

- مرسى مطروح 23 16

- السلوم 23 16

- سيوة 29 15

- بور سعيد 25 17

- الزقازيق 29 18

- الإسماعيلية 30 18

- السويس 30 18

- رفح 25 16

- نوبيع 33 19

- كاترين 26 12

- شرم الشيخ 34 24

- الغردقة 33 24

- الفيوم 33 18

- المنيا 33 19

- أسيوط 34 18

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 37 23

- حلايب 29 20

- شلاتين 34 20