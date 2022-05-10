انت الان تتابع تفاصيل خبر الحبس 15 عامًا.. تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية «بسنت خالد» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696821/الحبس-15-عاما-تفاصيل-الحكم-على-المتهمين-في-قضية-بسنت-خالد

قضت محكمة جنايات طنطا، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عامًا لـ3 متهمين و5 سنوات لـ2 آخرين، في قضية «بسنت خالد» ضحية الابتزاز الإلكتروني في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

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نص الحكم في قضية بسنت خالد

وقال رئيس المحكمة المستشار سامي بريك، في نص الحكم: «حكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والثالث غيابيًا، بمعاقبة الأول إبراهيم محمد أحمد السعودي -حدث-، بالسجن 15 سنة لما نسب إليه، والثاني محمود رضا محمد والثالث إسماعيل بيومي إسماعيل، بالسجن المشدد 15 سنة لما نسب إليهما، والمتهمان الرابع عبد الحميد محمد أبو العنيني والخامس عبد الحميد حمدى أبو العينين بالسجن لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين الثانى والثالث والرابع إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختصة قانونًا».

الحكم 5 سنين على قاصر في قضية بسنت خالد

وكانت محكمة الطفل بطنطا، قضت في 26 مارس 2022، بحبس قاصر «محمود.ع.س» 5 سنوات -المتهم السادس في قضية بسنت خالد- بعد إدانته بهتك عرضها، ونشر صور فوتوجرافية ومقاطع فيديو مخلة لها دون رضاء المجني عليها، وتعديه على القيم والمبادئ الأسرية.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل قضية انتحار الطالبة بسنت خالد، إلى يوم 23 ديسمبر، عندما ضجت مواقع التواصل الإلكتروني، بخبر انتحار فتاة تدعى «بسنت خالد» ابنة الـ17 عامًا من مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد تناولها «حبة غلة»؛ لتعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني من قبل شابين بقريتها، حيث قاما بفبركة صور مخلة لها، وهدداها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لإجبارها على ممارسة أفعال مخلة.