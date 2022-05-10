الأوقاف: عودة صلاة عيد الاضحى فى الساحات بالمساجد الكبرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:23 مساءً - صرح الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف في تدوينه له على حسابه الخاص توتير بانه تم تكليف جميع مديريات الأوقاف بإعداد خطة صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة وتحديد الإمام الأساسي والإمام الاحتياطي لكل ساحة أو مسجد من المساجد الكبرى والجامعة وتسليم الخطة لرئيس القطاع الديني قبل نهاية شهر شوال لمراجعتها واعتمادها

وقالت الاوقاف فى بيان لها امس انه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين وتنفيذًا لقرار عودة المساجد إلى طبيعتها قبل كورونا انطلقت عصر يوم الأحد 8 مايو 2022م دروس العصر في أول لتنفيذ قرار العودة بالمساجد إلى ما قبل أزمة كورونا وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة ، حيث أدى أئمة وزارة الأوقاف درس العصر بالمساجد ، وفي لفتة طيبة وجه رواد المساجد الشكر لوزارة الأوقاف على السماح بالعودة الكاملة بالمساجد إلى طبيعتها ، وعودة الجو الروحي والإيماني للمساجد بعودة دروس العلم بالمساجد.

وقد أدى أئمة الأوقاف بمساجد الجمهورية أمس الاثنين خاطرة العشاء ، في حضور جماهيري واسع من رواد المساجد وعمارها الراكعين الساجدين، مؤكدين بذلك على عودة الحياة ببيوت الله(عز وجل) إلى طبيعتها فتحًا وغلقًا كما كانت قبل كورونا، فيما ابتهل المصلون ودعوا الله (عز وجل) ألا يحرمهم مدارسة العلم في بيوته العامرة بذكره سبحانه.