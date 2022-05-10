مركز معلومات الوزراء: مصر فى المرتبة 17 بمؤشر المخاطر اللوجستية بين 18...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:22 مساءً - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه وفقًا لتقرير وكالة فيتش سوليوشنز الصادر في أبريل 2022، احتلت مصر المرتبة السابعة في مؤشر المخاطر اللوجستية من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 63.8 نقطة، مقابل 63.5 نقطة في ديسمبر 2021.

واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، بقيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنًّا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مما جعله يُصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، والتي تُعد الأعلى بين دول المنطقة.

ويضم تصنيف مجلس الذهب العالمي أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، منها: صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. كما أشار التقرير إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره.