خسوف كلى للقمر الإثنين المقبل يرى فى مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:22 مساءً - يكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، على موعد مع يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مايـو 2022 خسوف كلى للقمر يرى فى مصر، حيث يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1443 هـ .

ويغطي ظل الأرض 141,4 ٪ تقريباً من سطح القمر ، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها : ( قارة أوربا – قارة أفريقيا – قارة أسيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي- القارة القطبية الجنوبية )، وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وتسعة عشرة دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً .

ويستغرق الخسوف الكلي مدة قدرها ساعة وخمس وعشرون دقيقة تقريباً، ويرى جزئيا في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي، وتكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة حيث يصل الخسوف إلى 91 % من قيمته ، ويستمر لمدة ساعة 54 دقيقة

الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، و يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا .

وفى عام 2022، نكون على موعد مع كسوفان للشمس وخسوفان للقمر ، حيث نشهد فى البداية كسوف جزئي للشمس في كان فى 30 أبريل، وخسوف كلي للقمر في 16 مايو، وكسوف جزئي للشمس في 25 أكتوبر، وخسوف كلي للقمر في 8 نوفمبر.