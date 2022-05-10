” القومى للمرأة بالقليوبية ” يواصل تدريب ريادة الأعمال لتمكين السيدات إقتصادياً

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 02:22 مساءً - في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبــادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي " حيـــاة كريمــة " قام الفرع بعقد سلسله تدريبات ريادة الأعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي الجمهورية لتمكين سيدات قري المبادرة اقتصادياً وذلك بمحافظة القليوبية برئاسة الأستاذة / شيرين بركات مقررة الفرع .

بدء فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية اليوم الاول من التدريب الثاني لفعاليات تدريبات " ريــادة الأعمــال " بالأسبوع الثاني من شهر مايو بعدد 5 دورات تدريبية بالتوازي في 5 قرى بمركز شبين القناطر بقرية تل بني تميم قرية كفر سندوة وقرية نوى و قرية الحزانية وقرية الكوم الاحمر