سفارة مصر فى ناميبيا تستضيف حفل عشاء للقافلة الطبية المصرية

جدة - نرمين السيد - استضاف السفير وائل لطفى، سفير مصر لدى ناميبيا، حفل عشاء لإعلان إطلاق عمل القافلة الطبية المصرية التى نظمتها جمعية الرابطة القبطية الطبية لأمريكا الشمالية CMANA برعاية الكنيسة القبطية المصرية فى ناميبيا.





وضم الحفل 39 طبيبا مصريا حضروا من مصر والولايات المتحدة وكندا، وعددا من قيادات الحكومة الناميبية كان أبرزهم وزير الصحة والخدمات الاجتماعية Kalumbi Shangula ونائبة وزير الصحة ونائبة المدير التنفيذى لوزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبة نيابة عن نائبة رئيس الوزراء وزيرة العلاقات الدولية والتعاون.

كما شارك أيضا الأنبا جوزيف، أسقف عام إفريقيا، وممثلو الكنيسة المصرية فى ناميبيا، إضافة إلى الأطباء المصرييين المقيمين والعاملين فى ناميبيا.

وألقى السفير المصرى كلمة ركز فيها على ما ترمز إليه القافلة الطبية من علاقات طيبة وأخوية بين الشعبين المصرى والناميبى.

كما ألقى وزير الصحة والخدمات الاجتماعية الناميبى Kalumbi Shangula كلمة وجه خلالها الشكر لمصر حكومة وشعبا على دعمها المتواصل لناميبيا، وأشار إلى أن المساعدات الطبية التى تقدمها الحكومة المصرية للحكومة الناميبية لها أثر بالغ فى تنمية العلاقات بين البلدين سواء على المستوى الرسمى أوالشعبى.

واستهلت السيدة Rebecca Iyamba، نائبة المدير التنفيذى لوزارة العلاقات الدولية والتعاون كلمتها، التى ألقتها نيابة عن نائبة رئيس الوزراء وزيرة العلاقات الدولية والتعاون، بالتعبير عن التعازى فى شهداء الحادث الإرهابى فى سيناء.

كما أشادت بمستوى التعاون الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وتوقيت إرسال القافلة الطبية بواسطة جمعية CMANA فى وقت لا تزال الحكومة الناميبية تواجه خطر انتشار جائحة COVID-19.

وقدمت الشكر للكنيسة المصرية القبطية على الأنشطة الخيرية التى تقوم بها فى ناميبيا والتى تصب فى النهاية فى صالح تقوية العلاقات الشعبية بين البلدين، مثمنة الدور الذى تقوم به السفارة المصرية فى ناميبيا فى تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات.