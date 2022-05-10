توريد 18236 طن قمح لـ 30 شونة وصومعة بأسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - وأشار سعد إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح والالتزام بصرف كل مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، موضحا أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 230 ألف فدانا والمتوقع إنتاجه 403 ألف طن من المحصول خلال الموسم الجارى.



وأكد محافظ أسيوط زيادة كميات القمح الموردة خلال الفترة المقبلة خصوصا عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد فى مختلف قرى ومراكز المحافظة، مشددا على تذليل كل العقبات وتسهيل عمليات توريد المحصول من كل المزارعين أو الفلاحين أو التجار مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح وفقا للضوابط المنظمة لذلك، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين والزراعة وكل الجهات المعنية وتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أى كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.



وأوضح المحافظ أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات وتقوم غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) على مدار 24 ساعة، لافتا إلى تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم مشيرا إلى زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة إذ بلغ سعر الأردب 885 جنيها زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراطا و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2022.