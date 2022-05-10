وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيفوارى تعزيز سبل التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع كواسى وزير الزراعة فى كوت ديفوار، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر مكافحة التصحر (cop 15) المنعقد حاليا بالعاصمة الايفوارية أبيدجان.





وبحث وزير الزراعة مع نظيره الإيفوارى أوجه التعاون الفنى فى المجالات الزراعية المختلفة منها البحث العلمى واستنباط الأصناف ذات الانتاجية العالية فى الارز وكذا التدريب وبناء القدرات بالمركز المصرى الدولى للزراعة.

وخلال اللقاء استعرض القصير التجربة المصرية والنهضة التى تشهدها فى مجال الزراعة والمشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائى، مؤكدا توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل أوجه للأشقاء الأفارقة.

ووجه القصير الدعوة لنظيره الإيفوارى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة وسلمه نسخه مقترحة من مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الزراعى بشكل عام حتى يتسنى توقيعها فى القاهرة، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الإيفوارى ستكون فرصة للاطلاع على النهضة التنموية فى قطاع الزراعة المصرية.

وأعرب كواسى"عن سعادته بما عرضه نظيره المصرى، وخصوصا فى مجال زراعة الأرز نظرا لإنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامه غذائيا للشعب الايفوارى،مضيفا أنه سيرسل وفدا فنيا من الجانب الإيفوارى للقاهرة وذلك للإطلاع على الخبرة المصرية على ان يلتحق بهم لحضور اجتماع موسع للجانبين لمناقشة كل أوجه التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار.

وفى سياق متصل، عقد القصير اجتماعا مع رسلان ادلجارييف مستشار الرئيس الروسى والمبعوث الخاص للرئيس الروسى لتغير المناخ وتناول اللقاء التعاون الثنائى وتسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين مصر وروسيا .

كما تناول اللقاء استضافة مصر لقمة المناخ القادمة "cop 27" فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماعات السفير وائل بدوى سفير مصر فى كوت ديفوار، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى المشرف.