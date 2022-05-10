حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، العدد رقم 40 من اصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو الجارى.





وخلال هذا الأسبوع، واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، المرور على زراعات القمح، والصوامع ونقاط التجميع ومراكز التوريد، والتواصل مع المزارعين، والتأكيد من تسهيل كل الإجراءات والتيسير عليهم، كما وصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية تفقد شون وصوامع استلام القمح ببنها وصوامع عرب العليقات بالخانكة ومتابعه عمليه الحصاد بمركزى طوخ وشبين القناطر وحث المزارعين على التوريد وتذليل اى عقبات تعوق عمليه التوريد، كما أعلنت مديرية الزراعة، مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنواحى المحافظة.



كما أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية أن مجازر محافظة الغربية استقبلت 242 ذبيحه على مدار يومى عيد الفطر المبارك، كما تم شن حملات على اسواق بيع اللحوم بنواحى المحافظة، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة عمليات حصاد توريد محصول القمح بنواحى المحافظة، لتذليل كل المعوقات على المزارعين، كما أعلنت ازالة 18 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنواحى المحافظة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، تفقد موسم حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية بمرافقة محافظ الشرقية على مساحة 25 فدانا، بمركز الزقازيق، كما شنن مديرية الطب البيطرى 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 186 منفذا لبيع وتداول السلع ذات الأصل الحيوانى والاسماك المملحة والاسماك المدخنة تكثيفا على جودة المعروض خلال فترة العيد، كما تم المرور على المجازر لمتابعة العمل اثناء فترة العيد ومنها مجزر ههيا والقنايات، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز: الرحمانية، آيتاى البارود، حوش عيسى، كفر الدوار، شبراخيت، كما استقبلت مديرية الزراعة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إذ تفقد شونة الابعادية لمتابعة توريد القمح على الطبيعة، وزيارة عدد من حقول القمح، ومتابعة الحصاد على الطبيعة، كما تم المرور على محطه تقاوى النوبارية بمنطقة رأس الترعة لمتابعه توريد القمح بالصوامع ولتسهيل عمليه الاستلام.



كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، استمرار حملاتها للتصدى وازالة التعديات على الاراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، كما واصلت إجراءات حملة طرق الأبواب لمتابعة ضم القمح بجنوب بورسعيد، كما تم تشكيل غرفة عمليات حماية الأراضى بمديرية الزراعة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية، كما واصلت متابعة عمليات الحصاد والتوريد لمحصول القمح، كما تم متابعه اشجار النخيل بالجمعيات وفحصها لرصد ايه إصابات، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية وتم التنبيه على ضرورة الانتشار الموسع خلال فترة أجازه العيد، لمتابعة عدد من الملفات على راسها حماية الأراضى وموسم حصاد وتوريد القمح، كما تم المرور على الجمعيات الزراعية للاطمئنان على سير العمل بها واستمرار توزيع الأسمدة خلال فترة إجازه عيد الفطر، كما تم المرور على حقول القمح ومراكز توريد المحصول.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، جهود لجان المرور الدورى خلال أجازه عيد الفطر المبارك، على الزراعات المختلفة، إذ تم فحص زراعات الذرة الشامية وزراعات القطن، والمرور على الجمعيات الزراعية، فضلا عن المرور على محلات المبيدات والتأكد من سلامتها، كذلك متابعة عمليات حصاد توريد القمح للشون وإزالة كل المعوقات أمام المزارعين خلال عمليات الحصاد والتوريد، كما تم تكثيف حملات التصدى للتعديات على الاراضى الزراعية، فى مراكز: سنورس، ابشواى، اطسا، طامية، الفيوم، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، عمليات توريد محصول القمح بمراكز التوريد المختلفة، وتم التنبيه عليهم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير الاجراءات على المزارعين، كما تم تفقد الحقول المنزرعة بمحصول الذرة الشامية، وتم عقد لقاء مع المزارعين.



وخلال هذا الأسبوع أيضا وصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، متابعة علميات حصاد وتوريد القمح وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين خلال عمليات الحصاد والتوريد، كما تم المرور على زراعات القطن ومتابعة تركيب المصائد المائية لفراشة دودة ورق القطن وكذلك للتأكد من عدم وجود أى إصابات فى الزراعات، كما تم متابعة الأعمال بمجمع الخدمات الزراعية بالنخيلة ضمن مبادرة حياة كريمة، كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة على أسواق اللحوم، إذ تم ضبط 10 أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمى دواجن ومصنعات الدواجن وكبده مجمده ولحوم مجمده وذبح خارج.

وشكلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح وتوريد الإنتاج الى صوامع الطور، ومتابعة اعمال حماية الأراضى الزراعية من التعديات، كما تم تفقد الزراعات الشتوية بنواحى المحافظة، أثناء أجازة عيد الفطر للاطمئنان التام على الزراعات والتأكد من تنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة ومتابعتها بدقة وتفقد وضعها أولا بأول، كما تم متابعة العمل بالشتلات بالوحدة البستانية بديوان المديرية ورش النباتات بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين.