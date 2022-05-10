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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696804/النائب-فريدي-البياضي-مشكلات-الرعاية-الصحية-تتلخص-في-ضعف-الإنفاق-و-سوء-التخطيط

عقّب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن مشكلات الرعاية الصحية في مصر تتلخص في ضعف الإنفاق الحكومي و سوء التخطيط، موضحا أن الموازنة الضئيلة التي تضعها الحكومة كل عام مقارنة ببنود الإنفاق الأخرى؛ لا تعكس أن صحة المواطن في أولويات الحكومة؛ و تعجز هذه الموازنات عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

دوت الخليج

فريدي البياضي : مشكلات الرعاية الصحية تتلخّص في ضعف الإنفاق و سوء التخطيط!

جاء ذلك خلال الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأضاف عضو مجلس النواب، “نصطدم كل فترة بتكرار مشكلات تعكس سوء التخطيط و على رأسها أزمة تكليف خريجي بعض الكليات الصحية مثل الصيدلة و الأسنان ، فمن غير المعقول ان تقرر الوزارة فجأة عدم تكليف الخريجين الذين يتم تكليفهم منذ اكثر من ٥٠ عاماً.

و قال النائب فريدي البياضي، أرى أن التكليف حق لكل من التحق بتلك الكليات و أي تغيير في النظام يجب أن يتم إعلانه وتطبيقه على من سيلتحقون بالكليات

واختتم البياضي تصريحه قائلاً : لا يُعقل أن تظل وزارة الصحة حتى الآن بلا وزير متفرغ و بلا إعلان عن مصير الوزيرة الغائبة و يناقش مجلس النواب الآن أكثر من ٧٠ سؤال و طلب إحاطة في مواجهة القائم بأعمال وزير الصّحة.