انت الان تتابع تفاصيل خبر رياض علي الستار: المنظومة الصحية بالمنيا «منهارة» ووكيل الوزارة لا يصلح في منصبه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696803/رياض-علي-الستار-المنظومة-الصحية-بالمنيا-منهارة-ووكيل-الوزارة-لا-يصلح-في-منصبه

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية بمحافظة المنيا "منهارة"، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة بالمحافظة لا يصلح في منصبه.

دوت الخليج

رياض علي الستار: المنظومة الصحية بالمنيا «منهارة» ووكيل الوزارة لا يصلح في منصبه

جاء ذلك خلال الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأشار النائب، إلى أنه بسبب وكيل الوزارة بالمنيا يتم بيع لقاح كورونا، وكذلك ألبان الأطفال، وهو الأمر الذي تسبب في انهيار المنظومة الصحة بالمحافظة.

وطالب رياض عبد الستار، بضرورة وضع حل لإنهاء أزمة استمرار إغلاق عدد من الوحدات الصحية، قائلا: للأسف الشديد الوحدات الصحية مغلقة لا طبيب ولا تمريض، متسائلا: "هل هذا يرضى الله؟".

وشدد عضو مجلس النواب، بضرورة إيجاد حل لمشكلات مستشفيات التكامل وتحديدا في مركز ملوي بمحافظة المنيا، مطالبا وزير الصحة بضرورة النظر للمنيا لمواجهة المشكلات الصحية التي تواجهها.