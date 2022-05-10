اصابة ٢٢ شخصًا في حادث انقلاب اتوبيس بالاسكندرية

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696802/اصابة-٢٢-شخصا-في-حادث-انقلاب-اتوبيس-بالاسكندرية

دوت الخليج

و اكدت هيئة الاسعاف بالإسكندرية، إن الحادث وقع في السابعة صباحًا، وأسفر عن إصابة 22 عاملاً، وتم نقلهم على الفور لمستشفيات العامرية، والميري الجامعي، وجمال حمادة. وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة للمرور، بوقوع حادث على الطريق الصحراوي ووجود إصابات.

القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف ورجال إدارة مرور الإسكندرية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين وتيسير الحركة المرورية على الفور.

ووفقًا للمعاينة الأولية، فإن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أدى إلى ارتطام الأتوبيس في جزيرة وسط الطريق، مما أسفر عن إصابة 22 شخصًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيق.