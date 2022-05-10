النائبة إيلاريا سميرحارص تواجه القائم بوزير الصحة بأزمات القطاع الطبى بالبحر الأحمر «أملنا فى مستشفى الغردقة الدولى»..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696800/النائبة-إيلاريا-سميرحارص-تواجه-القائم-بوزير-الصحة-بأزمات-القطاع-الطبى-بالبحر-الأحمر-أملنا-فى-مستشفى-الغردقة-الدولىفيديو

قالت النائبة إيلاريا سميرحارص، عضو مجلس النواب، أن هناك تهالك في القطاع الطبي بمحافظة البحر الأحمر بالكامل بسبب اعتماد جميع مدن المحافظة علي مستشفي الغردقة العام، لافتة أن أحد أهم الأجهزة الموجودة بالمستشفي وهو جهاز الرنين المغناطيسي به عطل منذ عام ونصف.

دوت الخليج

النائبة إيلاريا سميرحارص تواجه القائم بوزير الصحة بأزمات القطاع الطبى بالبحر الأحمر «أملنا فى مستشفى الغردقة الدولى»

وأضافت سمير: كما يوجد عدم وجود تخصصات في المستشفي، وبالتالي يعد الأمل الوحيد هو إنشاء مستشفي الغردقة الدولي وبالفعل تم تقديم الطلب وتم توفير الأرض وعمل دراسة جدوي لكن حتي الآن لم يتم إتاحة أي شيء.

جاء ذلك خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، والتي تناقش عدد من طلبات إلاحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات، والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

وتابعت عضو مجلس النواب: مستشفي رأس غارب بها مشكلات منذ أكثر من 10 سنوات نتيجة خلافات الإدارات وبالتالي تأخير الانتهاء من مشروع المستشفي، فضلا عن إهدار المال العام، لافتة أن المشكلة الأخيرة هي طلب إنشاء بنك دم تجميعي إلا أن الرد كان بوجود وفرة من أكياس الدم بالإضافة إلي عدم وجود مساحة كافية.