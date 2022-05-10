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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696798/أنا-مش-شغال-عند-حد--أبرز-تصريحات-مرتضى-منصور-ويوجه-رسالة-هامة-لـ-جماهير-الزمالك

تحدث مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن يوجد بعض الناس التي ترغب فى خسارة الفارس الأبيض من إنبي ، فى المباراة التي من المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع قائلاً:" أحمد مرتضي نجلي بيروح البيت الساعة 4 الفجر، وعامل صفقات كتير في كرة الطائرة والسلة واليد سيدات ورجال.

فيما أمير مرتضي عامل صفقات محترمة جدا، المشكلة أن فى عصابة لحد دلوقتي مش عيزه تهمد، اللي هما ممدوح عباس وهاني شكري والعتال، وأحمد سليمان.

مرتضي منصور عن حسن مصطفي

ووأصل:" احنا منذ 3 أيام يتم سب حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة وعندهم حق، ودلوقتي مسكوا فيه بيقولوا أن أنا مدعمتش الفريق الأول لكرة اليد، أحنا بنلصم بتوع اليد دول أحزاب وصراعات هما وخدين بطولات السنه اللي فاتت بقوة الدفع بتاعت مجلس الإداراة بتاعنا قبل مايمشي".

وأستكمل:" بيقولوا اني مدعمتش الفريق لكرة اليد، هو أنا قاعد علي "طبونه "،هو مش موجود مدير فني للفريق، أنا عندما يحتاجني للتعاقد مع صفقة لتدعيم الفارس الأبيض، ليست فوضي".

كرة الصالات بنادي الزمالك

وأردف قائلاً:" وكذلك فريق الطائرة للرجال المدير الفني طالب بتواجد صفقة جديد وتم التعاقد معها وحصدوا بطولاتين الدوري والكأس".

وتابع:" وفريق السلة طالبوا بصفقات جديده، المدير الفني هو الذي يطلب ليس أنا رئيس النادي".

وقال مرتضي منصور:" أنا مش شغال عند حد أنا بعمل كل ده في نادي الزمالك حباً في الكيان وأعضاء الجمعية العمومية".

مرتضي منصور عن الأهلي والخطيب

مرتضي منصور: أحترامي للنادي الأهلي ولاعبية بس الزمالك لاعبته رجال، وبطولة إفريقيا 2020 راحت بفعل فاعل".

مرتضي منصور: أطالب الجماهير بعدم ظلم لاعبي الزمالك، وفريق كرة اليد أنا فخور بيهم الفارق نقطة وحيده بنيه وبين الأهلي".

وواصل:"في صديق اسمة عمرو طنطاوي، أرسل لي رسالة بعد فوز النادي الأهلي علي وفاق سطيف يطالب بتهنئة الأهلي والخطيب.

وتابع مرتضي منصور قائلاً:" أزاي أنا أهنئة النادي الأهلي عددة مرات وفي كل مرة يتم إصدارة بلاغ ضدي ويتم سبي، وأنا مش خايف من أي قضايا وجاهز".

مرتضي منصور عن جماهير الأهلي

وقال:" في مدير كرة تم طرته في مباراة ورفض الخروج، وفي اللقاء الثاني تواجد بشكل طبيعي".

وأختتم قائلاً:" أنا لدي سؤال لجميع المسئولين، النادي الأهلي يخوض مبارانه ضد وفاق سطيف لماذا يتم سب مرتضي منصور وشيكابالا، جماهير الأهلي عظيمة ولكن يوجد مجموعة عيزه تتربي، هل تم محاسبتهم، للصبر حدود ورصيد الصبر أوشك علي النفاز".