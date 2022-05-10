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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696797/النائب-محمد-الحسينى-للقائم-بأعمال-وزير-الصحةاحنا-محتاجينك-فى-بولاق-الدكرور-يامعالى-الوزيرفيديو

وجه النائب محمد الحسينى، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الدعوة للقائم بأعمال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، لزيارة بولاق الدكرور والوقوف على تطورات الأوضاع الصحية ببولاق مثلما يفعل الرئيس عبد الفتاح السيسى وجولاته الميدانية وأيضا رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى .

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جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا على أن هذه القاعة شهدت استجواب شهير لوزيرة الصحة حصلت مستشفى بولاق الدكرور من خلالها على نحو مليار جنيه لدعم المنظومة الصحية وأيضا نحو 40مليون جنيه لصالح عيادة روزاليوسف، مؤكدا على أن بولاق بها نحو 4وحدات صحية بحاجة إلى رفع كفاءة وتطوير .

النائب محمد الحسينى للقائم بأعمال وزير الصحة«احنا محتاجينك فى بولاق الدكرور يامعالى الوزير» «فيديو»

وأكد النائب محمد الحسينى على أن وجود المسئول على الأرض يسرع وتيرة العمل وينهى الإجراءات مشيرا إلى أن بولاق الدكرور تنتظر زيارة القائم بأعمال وزير الصحة لمواجهة كافة الإشكاليات الخاصة بالمنظومة الصحية وأيضا نقص المستلزمات ومراجعة أوضاع الموارد البشرية على كافة مستويات الجمهورية بالمنظومة الصحية.