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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696796/بعنوان-الاتحاد-الإفريقي-للمزاريطة-أمير-طعيمة-يطالب-بعمل-حلقة-جديدة-من-الكبير

دوت الخليج يرصد لكم مطالبة أمير طعيمة بحلقة جديدة من مسلسل الكبير أوي بعنوان “الإتحاد الإفريقي لكرة القدم”

أمير طعيمة ومسلسل الكبير أوي

وكتب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر تدوينة عبر فيها عن استيائه من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطلب من أحمد مكي أن يخصص حلقة عن كاف، من وجهة نظر المزاريطة في إطار كوميدي، حيث غرد قائلًا: مكي لازم يعمل حلقة في الكبير أوي اسمها الاتحاد الإفريقي للمزاريطة CAFM.

وتابع ساخرًا عن صعوبة تأدية الكوميديا التي تدور داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في مسلسل الكبير أوي: إن كان من الصعب يعمل نفس الكوميديا اللي بيعملها كاف، ومن الجدير بالذكر، أن حصل أمير طعيمة على جائزة أفضل شاعر في مصر في الاستفتاء الرسمي لإتحاد الإذاعة والتلفزيون وقناة النيل للمنوعات عام 2003.

معلومات عن أمير طعيمة

هو شاعر غنائي ولد في 20 أبريل 1974 ولد بمحافظة الشرقية ثم انتقل وعمره 3 شهور إلى محافظة بورسعيد التي عاش فيها حتى أتم تعليمه الجامعي، تخرج من كلية التجارة جامعة قناة السويس ببورسعيد عام 1995 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وكان الأول على دفعته، عمل بمهنة المحاسبة في البنك التجاري الدولي بالغردقة ثم بشركة Vivendi العالمية بالقاهرة عدة سنوات قبل أن يتفرغ للشعر تماما عام 2002.

بداية أمير طعيمة الفنية

وقدم أول أغانيه مع طلعت زين “بحر عينيك” عام 1997، وبدأت انطلاقته الحقيقية عندما قدم مع عمرو دياب أغنيتين العالم الله وأعمل إيه من ألبوم “تملي معاك” عام 2000، كتب كلمات أغنيات قدم ما يزيد عن 600 أغنية منهم 150 أغنية مصورة، وتعامل مع العديد من نجوم الوطن العربي مثل: عمرو دياب، شيرين، محمد حماقي، اليسا، محمد فؤاد، نانسي عجرم، تامر حسني، أنغام، فضل شاكر، محمد منير وغيرهم.