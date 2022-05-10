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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696793/تعرف-على-تفاصيل-مران-الأهلي-قبل-السفر-للجزائر-لمواجهة-وفاق-سطيف

خاضوا لاعبو النادي الأهلي تدريبات بدنية واستشفائية في بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء،استعدادا لمباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق وفاق سطيف بطل الجزائر والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اجتماعات تحضيرية

وقبل انطلاق مران الأهلي حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على الاجتماع مع الجهاز الفني للفريق لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال رحلة الجزائر، وكذلك رؤية الجهاز الفني لموعد التدريبات وبرنامج الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقب ذلك اجتمع عبدالحفيظ وموسيماني مع لاعبي الفريق للحديث معهم حول ضرورة التركيز في مباراة العودة أمام وفاق سطيف الجزائري بغض النظر عن نتيجة مباراة الذهاب.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.