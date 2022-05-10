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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696792/النائب-حسام-المندوه-يطالب-بإنشاء-مركز-أبحاث-لطب-الأسنان-ببولاق-الدكرور

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية طلبات الإحاطة التى يتقدم بها النواب ويناقشها المجلس فى تحسين مستوى الخدمات ومنها الصحة، مشيرا إلى ان الدولة لها دور كبير فى ذلك.

دوت الخليج

النائب حسام المندوه يطالب بإنشاء مركز أبحاث لطب الأسنان ببولاق الدكرور

جاء ذلك خلال استعراضه طلب الإحاطة المقدم منه بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبحضور وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، والمخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب بشأن مشكلات فى قطاع الصحة.

وقال حسام المندوه: ما يتم بمستشفى بولاق الدكرور من تطوير يعد إنجاز حقيقي، وعلينا أن نستغل ذلك التطوير بإنشاء مركز أبحاث لطب الأسنان بالمستشفى.

وأكد النائب، أن إنشاء مركز أبحاث لطب الأسنان بمستشفة بولاق سيكون بمثابة منارة علمية بمحافظة الجيزة بالكامل.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع فى خطوات التأمين الصحي ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الصحية، لاسيما في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وطالب حسام المندوه، بأهمية دعم مركز الكلى ببولاق الدكرور، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل من أجل دعم المراكز الطبية المتخصصة.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،أحال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 الف دولار امريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.