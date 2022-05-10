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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696788/ريهام-حجاج-تتعرض-لإصابة-بالغة-بسبب-تصوير-مسلسل-يوتيرن

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة ريهام حجاج أثناء تصوير يوتيرن.

ريهام حجاج تكشف عن تفاصيل إصابتها بمسلسل يوتيرن

أوضحت ريهام حجاج فى تصريحات تليفزيونية، أنها تعرضت إلى كسر فى الأسنان مما أدى الى تورم وجهها، ورغم ذلك رفضت إلغاء التصوير.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

قصة مسلسل يوتيرن

ويشار أن أحداث مسلسل يوتيرن تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير.

على الصعيد الآخر، حسم الفنان القدير توفيق عبد الحميد الجدل حول وجود علاقة للفنانة ريهام حجاج بإعلانه اعتزال التمثيل نهائيًا، خاصة أن آخر أعماله هو مسلسل يوتيرن بطولتها المطلقة.

توفيق عبد الحميد ينفي علاقة ريهام حجاج باعتزاله التمثيل

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: علاقتى بريهام حجاج طيبة جدًا وهى فعلًا بمثابة ابنتى والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام".

تقدمت الفنانة ريهام حجاج بشكوى ضد الفنانة بدرية طلبة وذلك بعد تصريحات الأخيرة عنها في لقائها التلفزيوني ببرنامج “ورا الشمس”.

قرر الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إحالة الشكوى التي تقدمت بها محامية الفنانة ريهام حجاج ضد الفنانة بدرية طلبة إلى الشئون القانونية ومن المقرر عرضها على نائب رئيس مجلس الدولة المختص بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم ضد أعضاء نقابة الممثلين.

ويشار أن محامية الفنانة ريهام حجاج كانت قد تقدمت بشكوى ضد الفنانة بدرية طلبة بعد تطولها على حق الأولى أثناء ظهورها فى أحد البرامج.

وكان أول رد من الفنانة بدرية طلبة غير متوقع حيث كتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ترفضي تشتغلي مع ريهام حجاج ولا لا؟ أرفض طبعاً ترفضي عشان صداقتك بياسمين عبد العزيز؟.. لا أرفض عشان حبي في ياسمين عبد العزيز.. أنا لما أحب حد مقبلش حد يهز منه شعراية واحدة واللي يزعل صاحبتي كأنه زعلني بالضبط”.