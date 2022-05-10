بقيمة 200 ألف جنيه للواحدة..تسليم 3106 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بكفر الشيخ

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696812/بقيمة-200-ألف-جنيه-للواحدةتسليم 3106-وثيقة-تأمين-للعمالة-غير-المنتظمة-بكفر-الشيخ

سلمت وزراة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 3106 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة من المسجلي بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وتغطي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، بحضور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام للمحافظة، علاء ناصف مدير المديرية والدكتور حسين كامل مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

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تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث ضمن «حياة كريمة»

وأكد الوزير أن تسليم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة، يأتي تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وأشار أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصرهم وتسجيلهم لرعايتهم صحياً واجتماعيًا وتأمينيًا.

ووجه الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة كفر الشيخ، لجهدهم المبذول، طالباً بذل المزيد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة، ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم .

3106 وثيقة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه للوثيقة الواحدة

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الشكر والتقدير للوزير، على توجيهاته لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولها بالحماية والرعاية لدعم الاقتصاد القومي، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس السيسي واستكمالا لما بدأته الوزارة من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتهم.

وأوضح المحافظ، أنه تم تسليم 3106 وثيقة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه للوثيقة الواحدة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وشركة مصر للتأمين، حيث تم إصدارها للعمالة غير المنتظمة والمسجلين بقاعدة البيانات بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، حيث تغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي.

وأكد محافظ كفر الشيخ، اهتمام القيادة السياسية والدولة بالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الرعاية له، وخاصة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، معربا عن تقديره لدور وزارة القوى العاملة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحمايتهم، مؤكداً أن العامل المصري يمثل ثروة بشرية تعتمد عليها الدولة في مخططات البناء والتنمية، لافتا إلى ضرورة أن يشعر العامل أثناء تأدية عمله بالأمان والاطمئنان على مستقبله ومستقبل أسرته.

وفي نفس السياق استعرض علاء ناصف مدير المديرية ما قامت به المديرية من إنجازات للعمالة غير المنتظمة المسجلة بها ، والمنح الدورية الأربعة التي تم صرفها في عيد العمال ، وعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك ، والمولد النبوى الشريف".

ونقل مدير المديرية في مستهل كلمته شكر وتحيات وزير القوى العاملة لمحافظ كفر الشيخ علي رعايته احتفالية تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ، فضلا عن الجهود التي تبذلها المحافظة لخدمة أبناء كفر الشيخ والتي أصبحت واقعا ملموسا يشعر به الجميع.