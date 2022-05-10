سفير مصر بكندا: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين البلدين

وفى تصريح للسفير أبو زيد عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص على الاجتماع مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندى من أجل بحث سبل التعاون فى مجال رعاية شؤون الجالية المصرية فى كندا، مؤكدا الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لتعزيز أواصر الروابط مع الجاليات المصرية فى الخارج، وتشجيع انخراط أبناء الجاليات المصرية فى مجتمعات الدول المستضيفة لهم باعتبارهم جزءا من النسيج الوطنى لهذه الدول.
وأضاف السفير المصرى، بأنه استعرض مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندى التطورات الاقتصادية وعملية التحول الشاملة التى شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وأهم إسهامات أعضاء الجالية المصرية فى كندا فى مختلف المجالات، ونقل أهم مطالب الجالية المصرية وتطلعها لأن تشهد العلاقات الكندية المصرية المزيد من التطور والازدهار.
كما استعرض السفير أبو زيد أهم جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتى تشهد تطورا ملحوظا يوما بعد يوم، موضحا أنه لمس من المسؤول الكندى اهتماما وحرصا على عرض فرص العمل المتاحة فى السوق الكندى للعمالة المصرية الماهرة، إذ أكد الوزير الكندى أن بلاده –باعتبارها من كبرى دول العالم المستقبلة للمهاجرين- مليئة بفرص العمل المتميزة للشباب المصرى المعروف بقدراته ومؤهلاته التى تمكنه من النجاح والتميز فى سوق العمل الكندى.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون بين البلدين، وأن لقاءه مع الوزير الكندى تناول عددا من المقترحات التى سوف تعمل السفارة المصرية فى أوتاوا على التنسيق مع الجانب الكندى بشأنها.
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