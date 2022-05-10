استعرض عبد العاطى خلال اللقاء ما تشهده مصر من عملية تحديث شاملة على كل المستويات فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية، كما تناول عملية النهضة التنموية التى تشهدها مصر والمبادرات الرئاسية المختلفة وعلى رأسها مبادرتى "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمرأة المصرية وتوفير الخدمات الأساسية من مسكن ومرافق وبنية تحتية وتعليم وصحة ومياه الشرب النظيفة.
وأثنت فيلين على ما استعرضه السفير المصرى من إنجازات فى مجالات تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كما تطرقت النقاشات من ناحية أخرى إلى الدور الذى يضطلع به مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA فى مجالات تمكين المرأة فى إفريقيا ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها فى أوقات الصراعات.
وتناول اللقاء الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى على كافة الأصعدة، وأهمية البناء على الزخم الذى تشهده العلاقات وخصوصا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى على رأسها ملفات تمكين المرأة ودورها فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى، على ضوء استضافة مصر للدورة القادمة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى بلجيكا يبحث التعاون فى تمكين المرأة مع حلف شمال الأطلنطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.