سفير مصر فى بلجيكا يبحث التعاون فى تمكين المرأة مع حلف شمال الأطلنطى

جدة - نرمين السيد - التقى د. بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى، مع الممثلة الخاصة لسكرتير عام حلف شمال الأطلنطى لشؤون المرأة والسلام والأمن إيرين فيلين بمقر الحلف فى بروكسل.





استعرض عبد العاطى خلال اللقاء ما تشهده مصر من عملية تحديث شاملة على كل المستويات فى إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية، كما تناول عملية النهضة التنموية التى تشهدها مصر والمبادرات الرئاسية المختلفة وعلى رأسها مبادرتى "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمرأة المصرية وتوفير الخدمات الأساسية من مسكن ومرافق وبنية تحتية وتعليم وصحة ومياه الشرب النظيفة.

وأثنت فيلين على ما استعرضه السفير المصرى من إنجازات فى مجالات تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كما تطرقت النقاشات من ناحية أخرى إلى الدور الذى يضطلع به مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام CCCPA فى مجالات تمكين المرأة فى إفريقيا ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها فى أوقات الصراعات.

وتناول اللقاء الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى على كافة الأصعدة، وأهمية البناء على الزخم الذى تشهده العلاقات وخصوصا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى على رأسها ملفات تمكين المرأة ودورها فى مواجهة ظاهرة التغير المناخى، على ضوء استضافة مصر للدورة القادمة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.