وزيرة البيئة تتلقى دعوة من سفيرة البرتغال للمشاركة فى مؤتمر المحيطات 2022

جدة - نرمين السيد - كما تلقت الدعوة للمشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات 2022 والذى سيعقد فى البرتغال فى الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو القادم، وعدد من الفعاليات رفيعة المستوى المتعلقة به.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية مؤتمر المحيطات الذى تترأسه دولة البرتغال فى الوقت الذى تتزايد فيه أهمية المياه وارتباطها بمختلف مظاهر الأنشطة الانسانية ومنها البحار والمحيطات، والعلاقة المباشرة بين صون البيئة البحرية واستدامها وآثار تغير المناخ.

وأكدت أن مصر بوصفها رئيس مؤتمر المناخ القادم COP27، حريصة على مناقشة هذا الموضوع، موضحة أن مؤتمر المناخ باعتباره المسار الطبيعى لمفاوضات اتفاق باريس للمناخ سيتضمن عددا من الأيام المتخصصة فى عدد من الموضوعات ذات الأولوية ومنها يوم المياه ويوم التنوع البيولوجى، مما يعد فرصة عظيمة للتعاون بين مصر والبرتغال فى الإعداد لمثل تلك الأيام التى تتعلق بشكل مباشر بموضوع المحيطات والبيئة البحرية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة البرتغالية حرص بلادها على مشاركة واسعة من الحكومة المصرية فى مؤتمر المحيط 2022، لتقديم التجربة المصرية فى عدد من الموضوعات المتعلقة، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات قبل وأثناء المؤتمر ومنها منتدى الاستثمار والاقتصاد الأزرق واقتصاديات المحيط، والمنتدى رفيع المستوى للمياه، والاجتماع العلمى، والمحادثات الزرقاء.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 كان فرصة عظيمة لإظهار التعاون والتناغم بين أعضاء الحكومة المصرية للشراكة فى تنفيذ هذا الحدث الهام ومواجهة آثار تغير المناخ التى تعد تحدى تنموى كبير، معربة عن سعادتها كوزيرة للبيئة لتعاصر زيادة الاهتمام من زملائها الوزراء ببعد البيئة والمناخ.

وأبدت الوزيرة تطلعها للمشاركة فى المحادثات الزرقاء التى تنظمها دولة البرتغال حول عدد من الموضوعات منها التلوث البحرى، وإدارة المحميات الطبيعية، الصيد واستدامة نوعية الحياة للصيادين، وتشجيع اقتصاديات المحيط، وتعزيز المعرفة العلمية والتكنولوجية.

حيث أكدت الوزيرة على أهمية هذه المحادثات فى رفع الوعى وضرورة التركيز على البعد الإنسانى بها لتقديم قيمة مضافة، مشيرة إلى ما تنفذه مصر حاليا من خلال حملة ECO EGYPT والتى تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية من خلال تقديم 13 محمية طبيعية وطرق حمايتها والأنشطة التى يمكن ممارستها فيها، وسبل دمج السكان المحليين.

وأشارت سفيرة البرتغال إلى اهتمام بلادها بمؤتمر المناخ القادم COP27، وما يمكن أن يقدمه فى طرح موضوع مناخ المحيطات سواء ضمن المفاوضات أو خلال فعاليات المؤتمر.

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور مانويل اوتيرو المدير العام للمعهد الأمريكى للتعاون الزراعى IICA، لبحث سبل التعاون المشترك فى إطار الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء، إلى دور العلم واتاحة المعلومات فى الدفع بعجلة العمل المناخى وإيجاد حلول فعالة وقابلة للتنفيذ، لافتة لعدد من نقاط التعاون الممكنة سواء خلال المبادرة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع منظمة الفاو حول الزراعة وآثار تغير المناخ، وكيف يمكن للمعهد أن يقدم قيمة مضافة للمبادرة من خلال ما يضمه من شبكات تواصل واسعة وعدد كبير من الأعضاء المتخصصين.

وأضافت الوزيرة، أن المعهد يمكنه دعم المؤتمر من خلال إعداد ورقة علمية فنية حول العلاقة بين الأمن الغذائى وآثار تغير المناخ، وتضمين سبل نقل المعرفة فى الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائى والزراعة والابتكار، بما يساعد على تلبية آمال واحتياجات الدول النامية، وما يمكن أن تقدمه هذه الورقة فى فتح مجالات الحوار والنقاش حول موضوعها خلال مؤتمر المناخ القادم.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة الربط بين الأمن الغذائى والهدف العالمى للتكيف، والذى سيكون على مائدة المفاوضين بالمؤتمر بعد العمل عليه خلال العامين الماضيين، وأيضا إمكانية التعاون فى إيجاد قائمة بالاغذية التى تنتج انبعاثات كربون منخفضة فى إنتاجها، لتكون إحدى الممارسات التى يتم تبنيها فى المؤتمر وضمن إجراءات تحويل مدينة شرم الشيخ مقر استضافة المؤتمر لمدينة خضراء.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مانويل اوتيرو مدير المعهد الأمريكى للتعاون الزراعى IICA، عن تطلعه للتعاون مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 من خلال الدعم بالمعلومات والمعرفة العلمية اللازمة، وأيضا التعاون فى مجال إعداد الرسائل التوعوية للمؤتمر، وأبدى استعداده لخلق قنوات تواصل مع شبكة المفاوضين البيئيين بالمعهد، وتقديم الخبرات فى مجال مساعدة الدول بتقديم المعلومات العلمية عن أفضل الممارسات، بالإضافة إلى طرح موضوع الأمن الغذائى خلال حدثين هامين فى الشهرين القادمين أحدهما يشارك به 51 دولة إفريقية و43 وزير زراعة، مؤكدا أن الفائدة الحقيقية للعلم والمعرفة هى إيجاد الحلول لحياة أفضل للمواطنين.