قرار عاجل من محافظ الجيزة بشأن كاميرات مراقبة «شارل دى جول» (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه جارى رصف وتطوير العديد من المحاور المرورية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية.





تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعة أعمال تطوير شارع شارل دى جول بدءا من منطقة مجلس الدولة وحتى فندق سميراميس، وذلك، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير وفقا للجدول الزمنى المحدد لها وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير محاور الحركة المرورية.

ووجه راشد مديرية الطرق باستكمال أعمال الرصف للطريق وتوحيد أرصفة المشاة والأنترلوك على الجانبين ورفع كفاءة الأسوار لكى تتكامل أعمال التطوير بالشارع مع التنسيق مع شركات المرافق لتغطية أى كابلات وسرعة إنهاء اى أعمال متبقية.

وشدد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال طبقا للمعايير والمواصفات القياسية، مؤكداً على المتابعة الدورية للأعمال الجارية وتكرار زيارة مواقع العمل خلال أسبوع لمعاينة نسب التقدم والوقوف على تلافى جميع الملاحظات ورفع مخلفات العمل الموجودة بالشارع.

كما وجه المحافظ رئيس هيئة النظافة ورئيس حى الدقى، بتطهير جميع بالوعات المطر بالشارع مع التنبيه على عمال النظافة بمراعاة عدم تجميع مخلفات القمامة أعلى أغطية البالوعات، مشددا على ضرورة إغلاق أبواب أعمدة الإنارة بإحكام لتحقيق عوامل السلامة والأمان.

وخلال الجولة، قرر محافظ الجيزة مجازاة مسؤولى غرفة التحكم والرصد الميدانى بكاميرات المراقبة بشارع شارل دى جول لتقاعسهم عن العمل المكلفين به.

وشملت جولة محافظ الجيزة أعمال تطوير وتوسعة محور المنصورية بدءا من منطقة كفر غطاطى باتجاه أبو رواش نطاق مركز كرداسة، وذلك استكمالا لمنظومة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والذى يعد أحد المحاور الحيوية الهامة والرابطة بين عدد من قطاعات المحافظة، موجها بسرعة إزالة جميع التعديات الموجودة على الطريق ورفع مخلفات الرتش.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بسرعة البدء فى أعمال تطوير مدخل كفر غطاطى لربطه بطريق المنصورية؛ لاستغلاله كمحور مرورى مع إعداد الدراسات الهندسية اللازمة لإجراء بعض التعديلات المرورية بالتنسيق مع مكتب استشارى الطرق والجهات المعنية بما يضمن تيسير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع أعمال تنفيذ محطة مترو المتحف الكبير.

كما وجه المحافظ بضرورة استغلال أسفل الطريق الدائرى فى إنشاء موقف حضارى لخدمة سكان المنطقة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال التطوير التى يشهدها القطاع بالكامل تساهم فى تحقيق الرؤية الجمالية للمنطقة والتى تعد نقلة حضارية غير مسبوقة.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتطوير لطرق النيل السياحى والبحر الأعظم والتحرير ومراد وعثمان محرم والطريق التبادلى والمنصورية واللبينى.