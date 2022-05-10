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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696794/النائب-أحمد-على-إبراهيم-يطالب-وزير-الصحة-بالبدء-فى-إنشاء-مستشفي-المرج-بمؤسسة-الزكاة

دعا النائب أحمد على ابراهيم عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، حكومة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء ،والقائم باعمال وزراة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بزيارة دائرة المرج للوقوف على الحالة الصحية بالمنطقة خاصة أنها من المناطق كثيفة السكان وبها مايقرب من 2 مليون نسمة حيث تعاني من نقص المستشفيات والمستلزمات الطبية، وبحاجة شديدة لإنشاء مستشفي تخدم الدائرة بأكملها.

دوت الخليج

النائب أحمد على إبراهيم يطالب وزير الصحة بالبدء فى إنشاء مستشفي المرج بمؤسسة الزكاة

وقال إبراهيم، خلال عرض طلب إحاطة بشأن نقص عدد المستشفيات، أن الرئيس السيسي طالب الحكومة بزيارة دائرة المرج، لحل مشاكل المنطقة وتطويرها، مشيرا إلى أنه تم توفير ما يقرب من 16 ألف متر أرض من أرض التضامن الاجتماعي لإقامة مستشفي بمنطقة مؤسسة الزكاة، مطالبا بضروة توفير الإمكانيات اللازمة لإقامة المستشفي وتقنين وضعها حتي يكون للمرج مستشفي عام تخدم ملايين المواطنينن

يذكر أن المجلس، ناقش عدد من طلبات إلاحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات، والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

محاكمة برلمانية للقائم بأعمال وزير الصحة تنطلق بالنواب ..وسوء الخدمة فى الأولويات

1- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أشرف حاتم

2- العضو سهير عبد الحميد

3- العضو محمد يسري عبادة

4- العضو أيمن محسب

5- العضو أبانوب عزيز

6- العضو عبد الله علي مبروك

7- العضو أحمد خليل خير الله

8- العضو إيلاريا سمير حارص

9- العضو محمد الحسيني

10- العضو أحمد العرجاوي

11- العضو أحمد فرغلي

12- العضو شريف الورداني

13- العضو فؤاد أباظة

14- العضو مجدي الأمير

15- العضو زكريا حسان

16- العضو عيد حماد

17- العضو لطفي شحاتة