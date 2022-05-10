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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696795/مرتضى-منصور-لاعيبة-الزمالك-بمليون-لاعب-من-الأهلي

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن لاعيبة الفريق الأبيض رجالة و بـ "مليون لاعب من الأهلي"، لأنهم بيكسبوا من غير حكام ولا فار ولا جماهير، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي ببطولة إفريقيا عام 2019 كانت بفعل فاعل، وكان الزمالك الأحق بالبطولة وأدى بشكل أفضل بكثير من الأهلي.

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وأضاف "منصور" خلال فيديو له على يوتيوب، أن الزمالك محروم من جماهيره، عكس الأهلي الذي تملأ جماهيره المردجات، قائلًا: "الجماهير اللي ورا الأهلي تحرك الحجر"، عشان كده بقول لجماهير الزمالك المضطهد متزعلوش من لاعبيتكم عشان هما فعلا رجالة.

مرتضى منصور: جماهير الأهلي تحرك الحجر

وتابع رئيس نادي الزمالك: في بطولة أفريقيا النسخة الحالية، وفي ماتش الوداد الرياضي الحاسم لتأهل الفريق من دور المجموعات، طلبت من وزير الرياضة د. أشرف صبحي حضور 10 آلاف مشجع، لم يوافق وقال لي: "هما 5000 بس، ومنهم ألف مقسمة بين الاتحاد الأفريقي والفرقة المنافسة".

وأضاف المستشار مرتضى منصور خلال الفيديو: "في حاجات غريبة بتحصل في الدوري وكله ساكت عليها، زي مدير الكرة اللي طرد في أحد الماتشات ومرضيش يطلع وفضل قاعد، وكان راكب فوق حكم الفار وعمال يوجهه"، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور تؤثر على الفائز بلقب الدوري في النهاية.

وأشار إلى أن هناك بعض المتربصين الذي يرديون هدم نادي الزمالك، ويردون هزيمته اليوم من إنبي لكي يخسر الدوري، قائلًا: عايزين الزمالك يتغلب من إنبي والدوري يروح؟!.. طب بقول للناس المتربصة بيا وأحمد وأمير مرتضى هقولكم شكرا وأنا في بيتي ومكتبي وولادي نفس الأمر.. ومفيش حاجة تهمني وأنا مش شغال عند حد".

وأردف: في عصابة مش عايزة تهمد، هم هاني العتال وممدوح عباس وأحمد سليمان، وكل واحد جايله وقته.

وأوضح أن بعد ما ححقه نادي الزمالك من طفرة كبيرة على مستوى الألعاب الجماعية وكرة القدم، تربص المغرضون الذين لا يحبون نادي الزمالك وأطاحوا بي من النادي، لكي يدخل الفريق في جميع الألعاب ويعاني من دوامة صراعات حتى يفشل النادي، وهو الأمر الذي يريده كارهي نادي الزمالك.