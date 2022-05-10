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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696791/نواب-البرلمان-يطالبون-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-بالانتهاء-من-تكليف-الصيادلة-دفعة-2020-الناس-دي-تعبت-ولازم-تاخد-حقها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للحكومة، مطالب من الأعضاء بضرورة حل أزمة تكليف الصيادلة دفعة 2020.

دوت الخليج

نواب البرلمان يطالبون القائم بأعمال وزير الصحة بضرورة الانتهاء من تكليف الصيادلة دفعة 2020: الناس دي تعبت ولازم تاخد حقها

وشدد النائب سامح حبيب، عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من تكليف الصيادلة دفعة 2020، قائلا: "الناس دي تعبت ولازم تاخد حقها".

كما طالب النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في حل أزمة تكليف الصيادلة، قائلا: نتمنى الانتهاء من هذه الأزمة ووضع حل جذري لها.

وكشف النائب، واقعة نقل الأدوية في "سيارات القمامة" بمحافظة الأقصر، قائلا: هناك تنفيذ خاطئ في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع عضو البرلمان: "الناس بتقف في الطوابير من الفجر أمام الوحدات الصحية وفي الآخر مش بيكون فيه أطباء".

يذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،أحال خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها.

وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 الف دولار امريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الاوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.