رئيس برلمانية النور يواجه القائم بأعمال وزير الصحة بأزمات رقابة المستشفيات الخاصة وتأخر الجامعات بقوائم الانتظار..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696790/رئيس-برلمانية-النور-يواجه-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-بأزمات-رقابة-المستشفيات-الخاصة-وتأخر-الجامعات-بقوائم-الانتظارفيديو

وجه أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانبة لحزب النور، انتقادا كبيرا بعد وفاة مارينا صلاح داخل أحد المستشفيات الخاصة للعيون بسبب جرعة الصبغة.

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رئيس برلمانية النور : منظومة الصحة بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة

جاء ذلك خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، والتي تناقش عدد من طلبات إلاحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات، والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانبة لحزب النور، أن منظومة الصحة بالكامل تحتاج إلى مراجعة شاملة، مشيرة إلى أن واقعة وفاة الفتاة نتيجة لخطأ طبي تاركة ورائها طفل عمره لا يتجاوز عامين يمثل أزمة كبيرة، تتطلب الوقوف أمامها.

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو مرثا محروس

2- العضو هند حازم

3- العضو وحيد فودة

4- العضو مي رشدي غيث

5- العضو ندى بسالي

ب - سؤال مقدم من: العضو نبيل عسكر

4- طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تراخيص الصيدليات الخاصة وفوضى صرف الأدوية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو محمد الجبلاوي

2- العضو بهجت الصن

3- العضو مكرم رضوان

4- العضو أماني الشعولي