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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696785/نائبا-دمياط-بمجلس-الشيوخ-يقترحان-تكريم-فرح-الديبانى-بعد-تكريم-الرئيس-الفرنسي-لها

بعد ظهورها بحفل تنصيب الرئيس الفرنسي..

قدم وليد التمامى ومحمد أبوحجازى، عضوا مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط وعضوا الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لدعوة السوبرانو المصرية فرح الديبانى، أحيت حفل تنصيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال غناء النشيد الوطنى الفرنسي، لتكريمها من مجلس الشيوخ ومنحها درع المجلس تقديرا لها.

دوت الخليج

نائبا دمياط بمجلس الشيوخ يقترحان تكريم فرح الديبانى بعد تكريم الرئيس الفرنسي لها

وتضمن الاقتراح برغبة المقدم من نائبا دمياط، وليد التمامى ومحمد أبوحجازى،أن مجلس الشيوخ يحرص على تقدير النوابغ والأبطال المصريين، اللذين يعتبرو قوة مصر الناعمة بالخارج، موضحين أن دعوة فرج الديابني، ومنحها درع مجلس الشيوخ، يعد رسالة هامة من مجلس الشيوخ وتقدير لدور الفن المصرى وايضا تجسيد هام باسم الشعب المصرى للفتاة المصرية.

وكانت المصرية فرح الديباني، كرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب الذي انعقد بالعاصمة الإدارية 2019، حيث كانت من أبطال فيلم افتتاح المؤتمر «بطل كل يوم»، الذي أوضجت فيه تجربتها من الالتحاق بأوبرا باريس والحصول على جائزة أفضل مغنية شابة بأوبرا باريس.