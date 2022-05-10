النائب أيمن محسب بجلسة القائم بأعمال وزير الصحة«فيه أجهزة فى المستشفيات مش شغالة زى السنطة بالغربية والمطرية بالقاهرة»..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696784/النائب-أيمن-محسب-بجلسة-القائم-بأعمال-وزير-الصحةفيه-أجهزة-فى-المستشفيات-مش-شغالة-زى-السنطة-بالغربية-والمطرية-بالقاهرةفيديو

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إن هناك أجهزة فى بعض المستشفيات لا تعمل على الرغم أنها جديدة مما يستوجب الوقوف على هذه القضية، كمستشفي السنطة في الغربية ومستشفي المطرية بالقاهرة.

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النائب أيمن محسب يطالب بإيجاد حلول عاجلة وسريعة لنقص خدمات الرعاية المركزة

وطالب محسب، بضرورة إيجاد حلول عاجلة وسريعة لنقص خدمات الرعاية المركزة التى وصل العجز فيها لـ32%، وحل أزمة عجز الأطباء، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية لحل الأزمة المتعلقة بالأطباء على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس ، والتي تناقش عدد من طلبات إلاحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة العامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات، والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

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1- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو أشرف حاتم

2- العضو سهير عبد الحميد

3- العضو محمد يسري عبادة

4- العضو أيمن محسب

5- العضو أبانوب عزيز

6- العضو عبد الله علي مبروك

7- العضو أحمد خليل خير الله

8- العضو إيلاريا سمير حارص

9- العضو محمد الحسيني

10- العضو أحمد العرجاوي

11- العضو أحمد فرغلي

12- العضو شريف الورداني

13- العضو فؤاد أباظة

14- العضو مجدي الأمير

15- العضو زكريا حسان

16- العضو عيد حماد

17- العضو لطفي شحاتة

18- العضو حسن عبد الوهاب عيسى

19- العضو محمود البرعي

20- العضو عبد النعيم حامد