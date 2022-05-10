انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وفاة مارينا صلاح.. إيناس عبدالحليم تطالب بمناقشة قانون المسؤولية الطبية لمحاسبة المقصرين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696783/بعد-وفاة-مارينا-صلاح-إيناس-عبدالحليم-تطالب-بمناقشة--قانون-المسؤولية-الطبية-لمحاسبة-المقصرين

قدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، التعازي لزوج المتوفية مارينا صلاح والتى توفت إثر إجراء قيامها بأشعة صبغة على العين، مؤكدة أنه لن يمر هذا الحادث مرور الكرام وسيتم محاكمة ومحاسبة كل المقصرين وكل المسؤولين من قريب أو من بعيد.

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وطالبت عبد الحليم، بتشكيل لجنة طبية للتحقيق فى وقائع الوفاة للوقوف على أسباب الوفاة، لاسيما وأن هذه الواقعة يشوبها الكثير من الغموض ونحتاج بيان الوقائع والتقارير التى تكشف خطوات إجراء الأشعة وأسبابها الطبية، وما ضرورتها من الناحية الطبية كصبغة على العين.

إيناس عبدالحليم تطالب بمناقشة قانون المسؤولية الطبية لمحاسبة المقصرين

وأكملت عضو مجلس النواب: أن الآوان وبشكل عاجل وسريع مناقشة قانون المسؤولية الطبية المقدم منها كي نستطيع تلافي مثل هذه الوقائع ووضع حدود لحقوق المريض وحقوق الطبيب، ومحاسبة من يقصر وبالقانون.

ويذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى نشر أحد أقارب فتاة تدعى مارينا صلاح سركيس، وكشف خلاله وفاتها جراء خطأ طبي في أثناء قيامها بإجراء أشعة صبغة على العين، حيث لم يتم إجراء اختبار حساسية لها قبل إجراء الأشعة؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في حالتها الصحية ووفاتها.

وذكر منشور سابق، تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل، جاء فيه: من فضلكم طلب صلاة من أجل صاحبة عمري مارينا ربنا يرجعها لابنها وجوزها بالسلامة هي معنا هنا في الحروب مارينا صلاح ساركيس (أم آدم)... 29 سنة راحت تعمل أشعة صبغة علي عينها في مستشفى الوطني للعيون، معرفش إيه اللي حصل! للأسف خرجت ارتمت في حضن زوجها رامز، وقالت له: الحقني أنا بموت.