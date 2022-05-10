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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696780/المركز-الثالث-فيلم-زومبي-ينافس-بـ-إيرادات-أمس-في-شبالك-التذاكر-تفاصيل

صعد فيلم زومبي بطولة علي ربيع على شباك التذاكر، حيث حقق الفيلم ليلة أمس إيرادات عالية وصلت قيمتها لـ 269.322 جنيه ونال ردود فعل راضية بشكل كبير، كما تصدر محركات البحث نظرًا لنوعه الكوميدي الخفيف.

دوت الخليج يرصد لكم تحقيق فيلم زومبي إيرادات عالية ليلة أمس في شباك التذاكر

صعود فيلم زومبي

واحتل فيلم زومبي المركز الثالث ليلة أمس، بينما جاء فيلم واحد ثاني فى المركز الأول بعدما حقق 1,118,608 جنيه، وجاء فى المركز الثاني فيلم العنكبوت والذى حقق ليلة أمس 579,439 الف جنيه.

تفاصيل فيلم زومبي

والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بهاجر أحمد عاطفيًا، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع لأنه يعمل مطرب مهرجانات، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ضمن الأحداث.

فيلم زومبي ينافس واحد تاني

وفيلم واحد تانى بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإشراف عام أحمد بدوى، وقد واصل فيلم «واحد تاني» لـ أحمد حلمي تحطيم الأرقام القياسية واحتلال الصدارة من خلال تحقيقه أمس الإثنين إيرادات وصلت إلى 1.118.608 جنيه.

وقد علق الفنان أحمد حلمي، على نجاح الفيلم، حيث قال: متوقعتش نجاح الفيلم على الإطلاق واتفاجأت بالإيرادات ومكنتش متوقع أسمع نص الرقم ده، وتابع: أتمنى تقديم فيلمين أو أكتر في العام الواحد ولكن العمل الكويس بياخد وقت، وعن مخرج الفيلم قال: اعرف مؤلف الفيلم هيثم دبور من فترة كبيرة وهو موهوب وبيكتب روايات لها طعم مختلف كنا بنتبادل الآراء باستمرار بخصوص فيلم واحد تاني.