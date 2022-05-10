النائب عيد حماد يواجه القائم بأعمال وزير الصحة بأزمات منظومة الصحة بحلوان«كوارث كبيرة وعايزينك زيارة تشوف الحقيقة على الأرض»«فيديو»

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696779/النائب-عيد-حماد-يواجه-القائم-بأعمال-وزير-الصحة-بأزمات-منظومة-الصحة-بحلوانكوارث-كبيرة-وعايزينك-زيارة-تشوف-الحقيقة-على-الأرضفيديو

واجه النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حلوان، القائم بأعمال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، بأزمات القطاع الطبى والخدمات الصحية فى منطقة حلوان، موجها حديثه للوزير بقوله«أنا شايف ياسيادة الوزير أن حلوان مش على الخريطة خالص.. وهناك تقصير وإهمال صحى بحلوان لا يجوز الصمت عليه إطلاقا».

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جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث مناقشة أدوات رقابية موجه للقائم بأعمال وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، منتقدا أوضاع مستشفى الصحة النفسية بحلوان وكم التجاوزات التى يتم إرتكابها بحق المرضى وهو أمر مخالف للقانون ولابد من مواجهته، مشيرا إلى أن المستشفى أيضا بها مبنى تم بناءه منذ عام 1993 ومكون من 5أدوار ولم يتم استغلاله حتى الآن لدعم المنظومة الصحية فى حلوان وهو أمر يثير العديد من علامات الاستفهام.

كما تطرق أيضا النائب عيد حماد فى مواجهته للوزير بأزمات مستشفى حلوان العام والإشكاليات الكبيرة بها والعجز أيضا فى كل شيئ بها وعدم تقديم خدمة صحية لأهالى حلوان من خلالها رغم أنها تخدم حلوان وجميع المناطق المجاورة وخاصة الطرق السريعة التى تشهد حوادث بشكل متكرر قائلا«المريض بيقعد 5أو 6ساعات ويموت وربنا هيحاسبنا على اللى بيحصل ده ..لأن ده كارثة حقيقية وتقصير وإهمال فى حق أهل حلوان».

النائب عيد حماد يواجه القائم بأعمال وزير الصحة بأزمات منظومة الصحة بحلوان«كوارث كبيرة وعايزينك زيارة تشوف الحقيقة على الأرض»

وأختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة عمل زيارة ميدانية للقائم بأعمال وزير الصحة وتفقد أوضاع حلوان الصحية على أرض الواقع قائلا:" نأمل الطفرة اللى حصلت فى التعليم العالى من القائم بأعمال وزير الصحة تحصل فى حلوان ونتغلب على كل مشاكل المنظومة الصحية هناك».