انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت: قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696778/الكويت-قبول-استقالة-الحكومة-وتكليفها-بتصريف-الأعمال

استقالت حكومة الكويت، صباح اليوم الثلاثاء، حيث صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

دوت الخليج استقالة حكومة الكويت كان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تسلم استقالة الحكومة يوم 5 أبريل الماضي . وجاء في نص الأمر الأميري الكويتي، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2021، بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى خطاب الاستقالة المرفوع من رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: «مادة أولى: تقبل استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، مادة ثانية: يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة الكويتي، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت: قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.