انت الان تتابع تفاصيل خبر النائبة سهير عبد الحميد تواجه وزير الصحة بالإهمال فى معهد ناصر«ميرضيش حد».. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696776/النائبة-سهير-عبد-الحميد-تواجه-وزير-الصحة-بالإهمال-فى-معهد-ناصرميرضيش-حد-فيديو

قالت النائبة سهير عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أن معهد ناصر يعاني من العديد من المشكلات أهمها الإهمال، مضيفة: نحن كأطباء نعتبر معهد ناصر قلعة الطب في مصر.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

وأضافت عبدالحميد: ومن غير المقبول أن يكون هناك إهمال داخل معهد ناصر حيث لا يوجد غرف عناية مركزة، فضلا عن عدم توافر جهاز رسم القلب، وغيره من الأجهزة الطبية الآخري، لافتة أن هذا المعهد يعد منارة الطب في مصر.

محاكمة برلمانية للقائم بأعمال وزير الصحة تنطلق بالنواب ..وسوء الخدمة فى الأولويات

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

1- طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة عن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء وسوء أحوالهم. أ - طلبات إحاطة مقدمة من: 1- العضو أشرف حاتم 2- العضو سهير عبد الحميد 3- العضو محمد يسري عبادة 4- العضو أيمن محسب 5- العضو أبانوب عزيز 6- العضو عبد الله علي مبروك 7- العضو أحمد خليل خير الله 8- العضو إيلاريا سمير حارص 9- العضو محمد الحسيني 10- العضو أحمد العرجاوي 11- العضو أحمد فرغلي 12- العضو شريف الورداني 13- العضو فؤاد أباظة 14- العضو مجدي الأمير 15- العضو زكريا حسان 16- العضو عيد حماد 17- العضو لطفي شحاتة 18- العضو حسن عبد الوهاب عيسى 19- العضو محمود البرعي 20- العضو عبد النعيم حامد