النائب سامح السايح لـ دوت الخليج: ناس كتير هينصلح حالها مع لجنة العفو الرئاسى وشكرا للرئيس السيسى«فيديو»

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696775/النايب-سامح-السايح-لـ-تحيا-مصر-ناس-كتير-هينصلح-حالها-مع-لجنة-العفو-الرياسى-وشكرا-للرييس-السيسىفيديو

أشاد النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع دائرة عملها لتشمل الغارمين والغارمات، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، موضحا أن هذا القرار يعكس متابعة الرئيس السيسي لما يدور فى الشارع المصري، وما يشعر به بعض المواطنين من اهالي السجناء.

دوت الخليج

النائب سامح السايح: ناس كتير هينصلح حالها مع لجنة العفو الرئاسى وشكرا للرئيس السيسى

ووجه عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لإعادة تقعيل لجنة العفو الرئاسي، وتوجيهه بضرورة دمج هولاء الشباب بعد خروجهم فى المجتمع، واستمراهم فى مهام عملهم التي كانوا بها قبل القبض عليهم، لافتا إلى أن هذا التوجيه يعكس ارادة القيادة السياسية لدمج الشباب واصهارهم داخل المجتمع، حتي لا ينساقوا وراء اصحاب الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.

وفى سياق متصل أدان عضو مجلس النواب، الحادث الغرهابي الغاسم، الذي وقع شرق القناة منذ أيام، والذي راح ضحيته 11 من رجال القوات المسلحة، مؤكدا أن هذه الهجمات الغادرة تأتي نتيجة لقرارات الرئيس الحاسمة نحو البناء والتنمية خاصة فى منطقة سيناء، مطالبا كل أطياف المجتمع المصري، بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة، فى اتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فضلا عن احباط المحاولت التي تهدف للنيل من أمن واستقرار البلاد.

ووجه النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خالص التحية والشكر، لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، على ما قدموه من جهود وتضحيات، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، والوقوف ضد أي محاولات من شأنها زعزعة ذلك، لافتا إلى وجود بعض الدول الخارجية تسعي لاسقاط الدولة المصرية.