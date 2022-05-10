انت الان تتابع تفاصيل خبر إليسا تحتفل بوصول أغنيتها «من أول دقيقة» إلى 20 مليون مشاهدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696774/إليسا-تحتفل-بوصول-أغنيتها-من-أول-دقيقة-إلى-20-مليون-مشاهدة

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بوصول أغنيتها التي تحمل اسم من أول دقيقة بالتعاون مع سعد لمجرد، إلى 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد احتفال إليسا بنجاح أغتيتها.

غردت إليسا بصورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر من كواليس الأغنية، وعلقت عليها قائلة: "20M".

وحققت الأغنية مشاهدات عالية بعد طرحها بوقت قصير، كما تداول رواد التواصل الإجتماعي بعض المقاطع منها، واشتهرت بشكل كبير، وأشاد الجمهور بها مرددين “عندما يلتقي المعلم وملكة الإحساس”.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وجاءت كلمات أغنية من أول دقيقة على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.

تعليق شريهان على ديو اليسا وسعد لمجرد

وأشادت النجمة المتألق شريهان بالديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي جمع بين الفنانة اللبنانية إليسا والمطرب سعد لمجرد، معربة عن إعجابها به.

غردت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح".

لترد عليها إليسا قائلة: "يعني فرحتي بالأغنية ونجاجها كوم، وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني، تعلمنا منك ومن فنك الإبداع.. شكرًا ست الكل"..

أغنية من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة من ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

إليسا ترقص حافية بفستان أسود على الصعيد الآخر، أنتشر فيديو للفنانة إليسا وهي ترقص على المسرح بمنتهى النشاط والفرحة، بفستان أسود يكشف على ساقيها، ويغطي ذراع واحد فقط، في أحد حفلاتها في ولاية سان دييجو، ضمن الجولة التي تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تغني وهي ترقص حافية القدمين، كأنها أعتادت على الغناء حافية القدمين كما فعلت في حلف دعم مرضى السرطان والأمراض المناعية في مصر.

تفاعل الجمهور مع إليسا ظهر الجمهور في الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الإجتماعي لإليسا وهي ترقص بشكل هستيري في أحد حفلاتها في أمريكا، والجمهور يتفاعل معها جدًا، ويقومونبتصويرها فيديو أثناء رقصهم على أغانيها وأندماجهم في الأجواء المرح التي خلقتها في الحفل.